США развернут ЗРК Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке на фоне напряженных отношений с Ираном

Об этом говорится в заявлении Пентагона. Эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты интересов страны, — отмечается в документе. В Пентагоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но «готовы защищать силы и интересы США в регионе».