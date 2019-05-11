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04:07, 11 мая 2019

США развернут ЗРК Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке на фоне напряженных отношений с Ираном

Об этом говорится в заявлении Пентагона. Эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты интересов страны, — отмечается в документе. В Пентагоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но «готовы защищать силы и интересы США в регионе».



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