В Москве простятся с Евгением Крылатовым. Церемония пройдет в доме композиторов. Начало в 11 часов. Отпевание состоится в закрытом режиме в храме иконы Божьей Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле. Похоронят народного артиста России на Митинском кладбище рядом с супругой.

Композитор умер 8 мая в Москве на 86-м году жизни. По словам его дочери, в последний месяц он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

Евгений Крылатов — автор музыки к более чем 160 художественным и мультипликационным фильмам. Среди его самых известных композиций — «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Три белых коня» из «Чародеев» и «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего».