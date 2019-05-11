США отказали в визах нескольким российским делегатам

Они должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, намеченной на 2020 год. Заседание проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. Глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал ситуацию абсурдной и недопустимой с точки зрения многосторонней дипломатии. По его словам, «Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН». Если американские власти продолжат отказывать российским делегатам в визах, Всемирной организации придется рассмотреть вариант переноса Конференции из США в другое государство, добавил Ермаков.