Владимир Путин набрал девять очков в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу «Легенд хоккея», сообщает пресс-служба турнира. Президент в качестве нападающего традиционно выступал под номером 11. После матча появилась информация, что он стал автором 10 заброшенных шайб, однако позднее организаторы скорректировали протокол. По новым данным, на его счету восемь голов и одна результативная передача. Соперники даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту, отмечает Sports.ru. Путин считается одним из самых результативных хоккеистов страны. В среднем он забрасывает 3,6 шайбы за матч — больше, чем Александр Овечкин. Когда после окончания игры президент ехал вдоль бортика, приветствуя трибуны, он не заметил красный ковер на льду, споткнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли ему подняться.