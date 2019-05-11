Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на 300 миллиардов долларов

Об этом говорится в заявлении американского представителя на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Накануне Вашингтон поднял тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов. Глава Белого дома также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, пояснил американский представитель. По его словам, подробная информация будет опубликована в понедельник. Ранее Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение пошлин. При этом он отметил, что они «могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем».