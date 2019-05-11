Торговые переговоры Вашингтона и Пекина продолжатся несмотря на введение новых пошлин на товары из Китая

Об этом написал в твиттере президент США Дональд Трамп. По его словам, у него сохраняются «прочные» отношения с главой Китая Си Цзиньпином. Новые американские пошлины могут быть сняты в зависимости от того, как пройдут будущие переговоры, подчеркнул глава Белого дома. Накануне тарифы на несколько китайских товаров выросли с 10% до 25%. Повышенные тарифы были введены на фоне заявления Трампа о том, что Китай «сорвал» предыдущие раунды торговых переговоров.