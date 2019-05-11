Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Идлибе

Материалы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, искажают реальную ситуацию в сирийской провинции, заявил заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков. По его словам, сейчас между коллегами, в том числе из США, ведется обсуждение ситуации в Сирии — по профессиональным, военным и политическим каналам. Он отметил, что российская сторона настаивает на соблюдении суверенитета, целостности и независимости Арабской Республики не на словах, а на деле.