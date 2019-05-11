В Липецкой области арестовали 45-летнего блогера Дмитрия Пашинова

Его обвиняют в оскорблении бывшего зампрокурора Добровского района Липецкой области Андрея Пажетных. Решение об аресте было принято заочно еще 24 апреля, сообщила «Новой газете» жена блогера Татьяна. Мировой суд рассматривает это дело с декабря прошлого года. «18 апреля Пашинов по электронной почте известил суд, что временно сменит место проживания, поскольку уезжает на отдых на Камчатку, — рассказала его адвокат Юлия Затонская. — Ранее у Дмитрия не было меры пресечения по этому делу, только обязательство о явке. Оно не предполагает никаких ограничений, и Пашинов мог уехать, предупредив об этом суд. Но суд проигнорировал его письмо, объявил в розыск и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц». Затонская отметила, что арест возможно, только если человека подозревают в преступлении, предусматривающем лишение свободы на срок больше трех лет. Максимальная санкция за оскорбление представителя власти — год исправительных работ. Узнав о заочном аресте, Пашинов возвращался, чтобы обжаловать решение. Его задержали на въезде в село Доброе, где он проживает. По словам его супруги, муж намерен объявить голодовку.