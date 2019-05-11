Петра Порошенко допросили по делу о гибели людей на Майдане

Об этом рассказал в эфире телеканала ZIK начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне. Других подробностей он не привел, напомнив, что для действующего президента допрос по этому производству был повторным — впервые на вопросы следователей по этому поводу Порошенко отвечал в ноябре 2016 года. Однако тогда, сославшись на занятость, не подписал протокол. Сам Порошенко после допроса написал в твиттере, что повторно представил показания следователям. Он выразил надежду, что его ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия.