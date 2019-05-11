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01:15, 11 мая 2019

США направляют на Ближний Восток батарею ЗРК «Пэтриот» и военно-транспортный корабль «Арлингтон»

США направляют в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, батарею зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» и военно-транспортный корабль «Арлингтон». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона. Отмечается, что «эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов».



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