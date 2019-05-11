Анкара назвала «ошибочной» информацию об отказе покупать российские С-400

Таким образом там отреагировали на публикацию газеты Bild, которая со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что власти Турции намерены пересмотреть сделку с Россией по С-400 из-за ухудшения экономической ситуации в стране и возможных санкций США. Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — 2,5 миллиарда долларов. США недовольны тем, что Турция закупает российские системы, будучи членом НАТО. В замен Вашингтон предлагал приобрести аналогичную систему своего производства — Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что обсуждение сделки завершено. По его словам, С-400 могут быть поставлены в Турцию в июле.