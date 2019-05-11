США отказали в визах нескольким российским делегатам

Они должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Заседание проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. Глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков отметил, что «с точки зрения многосторонней дипломатии это — полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация». По его словам, «Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН». Всемирной организации придется рассмотреть вариант переноса Конференции из США в другое государство, если американские власти продолжат отказывать российским делегатам в визах, добавил Ермаков.