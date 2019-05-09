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Эксклюзив Эха 00:01, 11 мая 2019

В столице сегодня простятся с композитором и народным артистом России Евгением Крылатовым

Гражданская панихида пройдет в Московском доме композиторов.
При жизни о Крылатове знали и говорили довольно мало. Однако его значимость нельзя переоценить – об этом «Эху Москвы» сказал кинорежиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

Крылатов известен как автор музыки к полутора сотням мультфильмов и кинокартин. Среди его произведений – песни «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», а также мелодии из «Приключений Электроника» и «Каникул в Простоквашино».
Прощание с композитором начнется в 11 часов. Его похоронят на Митинском кладбище.



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