В столице сегодня простятся с композитором и народным артистом России Евгением Крылатовым

Гражданская панихида пройдет в Московском доме композиторов.

При жизни о Крылатове знали и говорили довольно мало. Однако его значимость нельзя переоценить – об этом «Эху Москвы» сказал кинорежиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

Крылатов известен как автор музыки к полутора сотням мультфильмов и кинокартин. Среди его произведений – песни «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», а также мелодии из «Приключений Электроника» и «Каникул в Простоквашино».

Прощание с композитором начнется в 11 часов. Его похоронят на Митинском кладбище.