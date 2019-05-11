Депутаты ГД предложили назвать одну из столичных улиц именем экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко

Депутаты Госдумы предложили назвать одну из столичных улиц именем экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. По словам члена нижней палаты парламента Казбека Тайсаева, соответствующая просьба была направлена мэру Сергею Собянину. Как сообщает РИА «Новости», представитель КПРФ сказал об этом во время визита в Донецк.

Захарченко был убит при взрыве в донецком кафе «Сепр» в прошлом году. Бомба была заложена над входом в заведение. Правоохранительные органы назвали произошедшее терактом и обвинили Киев. Украинские власти свою причастность к этому отрицают.