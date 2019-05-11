Из России с сегодняшнего дня приостанавливаются прямые рейсы на Бали и Шри-Ланку

Туристам, которые уже купили билеты авиакомпании «Россия», осуществлявшей полеты в Денпасар и Коломбо, предложили вернуть средства в течение 30 дней. Об этом ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России. По ее данным, еще одна возможность – полет другим перевозчиком со стыковкой и доплатой со стороны самих туристов. В ассоциации отметили, что прямые рейсы должны возобновиться в июле. В самой авиакомпании «Россия», которая является «дочкой» «Аэрофлота», объяснили отмену рейсов на Шри-Ланку рекомендациями МИДа и Ростуризма. Полеты же на Бали приостановлены планово из-за снижения спроса и изменения траектории маршрутов, уверяют в перевозчике. В то же время Ассоциация туроператоров указывает, что прямой запрет на рейсы в Денпасар и Коломбо не был введен. «Аэрофлот» и его дочерние компании – единственные в России, кто осуществляет прямые рейсы на Шри-Ланку и Бали.

Ранее в МИДе и Ростуризме рекомендовали воздержаться от посещения Шри-Ланки из-за недавней серии терактов.