Сообщение об угрозе взрыва торгового центра на северо-востоке Москвы не подтвердилось

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что ТЦ «Клен» проверил кинологи. Тревога оказалась ложной. Из здания на время работы специалистов были эвакуированы порядка тысячи человек.

Этот торговый центр стал уже вторым за вечер, который проверяют на наличие взрывчатых веществ. До этого оперативные службы отреагировали на предупреждение об угрозе взрыва в кинотеатре ТЦ «Бум». Там во время сеанса были эвакуированы около 70 человек. Сообщение также оказалось ложным.