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23:01, 10 мая 2019

Генпрокуратура Украины все же допросила Петра Порошенко по делу о гибели людей на Евромайдане

Об этом сообщает телеканал ZIK. Для действующего президента этот разговор со следователями о событиях 2014 года стал вторым. Ранее он не являлся в правоохранительные органы, несмотря на «сотни напоминаний» — так выразились в самом надзорном ведомстве.
Порошенко будет занимать пост президента до инаугурации Владимира Зеленского, дата которой еще не определена. Сегодня избранный президент призвал Верховную Раду назначить церемонию на следующее воскресенье.



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