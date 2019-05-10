Генпрокуратура Украины все же допросила Петра Порошенко по делу о гибели людей на Евромайдане

Об этом сообщает телеканал ZIK. Для действующего президента этот разговор со следователями о событиях 2014 года стал вторым. Ранее он не являлся в правоохранительные органы, несмотря на «сотни напоминаний» — так выразились в самом надзорном ведомстве.

Порошенко будет занимать пост президента до инаугурации Владимира Зеленского, дата которой еще не определена. Сегодня избранный президент призвал Верховную Раду назначить церемонию на следующее воскресенье.