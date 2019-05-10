Российские военные отвергают информацию об угрозе срыва контракта на поставку Турции комплексов С-400

Источник «Интерфакса» утверждает, что соглашение остается в силе и Москва готовит ЗРК к передаче. Это подтвердили и в администрации президента Турции.

Ранее немецкая газета «Бильд» со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре написала, что в связи с кризисом и ситуацией, в которой оказалась турецкая лира, договор может быть аннулирован. Сумма контракта, в рамках которого Турция должна получить четыре дивизиона систем противовоздушной обороны, составляет 2,5 миллиарда долларов.