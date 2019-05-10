Пентагон переведет 1,5 миллиарда долларов для строительства участка стены на мексиканской границе

По сведениям агентства Рейтер, трансфер одобрили в Министерстве обороны. Отмечается, что треть от этой суммы предназначалась для поддержки сил безопасности Афганистана.

Вопрос о строительстве стены ранее привел к конфликту между президентом и Демократической партии в Конгрессе. Законодатели отказывались выделять из бюджета средства на эти цели, и из-за разногласий часть федерального правительства была вынуждена прекратить работу. Чтобы добиться финансирования проекта, Дональду Трампу на некоторое время пришлось ввести режим ЧП.