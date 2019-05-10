Устанавливать причины смерти Сергея Доренко с помощью дополнительной экспертизы не потребуется

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, все проведенные ранее исследования позволили достоверно определить, что гибель журналиста произошла в результате естественных причин. Ранее дочь Доренко Екатерина рассказала РБК, что подала заявление в полицию с просьбой проверить обстоятельства смерти ее отца. Она предполагает, что журналист могу умереть неестественной смертью.

Доренко скончался накануне в Москве в возрасте 59 лет. Во время езды на мотоцикле у него произошел разрыв аорты. Журналист будет похоронен в воскресенье на Троекуровском кладбище. Там же состоится церемония прощания.