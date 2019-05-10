В США спустя более 30 лет после смерти режиссера Барри Крэйна задержан подозреваемый в его убийстве

Режиссер Барри Крэйн, который участвовал в съемках сериалов «Невероятный Халк» и «Чудо-женщина», в 1985 году был обнаружен задушенным на полу своего гаража в Лос-Анджелесе. Мотивы убийства неизвестны до сих пор. Однако накануне агенты ФБР задержали в Северной Каролине местного жителя. Это 52-летний работник автомастерской Эдвин Хиэтт, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Сообщается, что на него вышли с помощью анализа ДНК. Чтобы подтвердить его связь с убийством, участники расследования тайно взяли несколько выброшенных окурков и одноразовый кофейный стаканчик, к которым прикасался Хиэтт. В марте этого года к Хиэтту пришли полицейские — как заявили в полиции Лос-Анджелеса, в ходе бесед с ними тот и признался в убийстве.

В год убийства режиссера подозреваемому было 18 лет. Тогда он принимал наркотики.