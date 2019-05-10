Вице-спикер парламента Венесуэлы попал в военную тюрьму

Об этом сообщил Верховный суд страны. Эдгар Самбрано, соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо, был арестован позавчера. Его называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей в республике на прошлой неделе. Во вторник власти приняли решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Им могут быть предъявлены обвинения в преступном сговоре, мятеже и разжигании ненависти.

Между тем, Гуайдо призвал жителей страны завтра вновь выйти на антиправительственные митинги.