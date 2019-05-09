Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году. Парламент страны счел, что советские власти преследовали этнические группы для уничтожения культурного и социального наследия.

В Риге совершенно справедливо расценили переселение крымских татар как геноцид, — сказал «Эху» член СПЧ Николай Сванидзе. Ранее он неоднократно говорил, что у этого народа трагическая судьба, и давление на крымских татар проводится до сих пор.