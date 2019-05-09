Военные эксперты заметили сходство между новыми северокорейскими и российскими ракетами

Новые ракеты, недавно испытанные в КНДР, имеют сходство с российскими «Искандерами». Такое мнение высказали военные эксперты телеканала АВС News.

Москва вряд ли добровольно отдала бы подобные технологии Пхеньяну. Об этом сказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц. Он также напомнил об истории, произошедшей в 90-е годы. Тогда Россия якобы намеревалась отправить в Северную Корею ученых для разработки вооружений. Однако ФСБ пресекла эту инициативу.