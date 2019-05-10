Президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию. В соответствии с документом, опубликованным его пресс-службой, осужденные за взятки не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или на смягчение наказания. Осенью прошлого года глава республики рассказал, что правоохранительные органы страны ежегодно отправляют в тюрьму «десяток-полтора» руководителей, уличенных в коррупции. В феврале 2018-го года в отставку были отправлены два министра, которые, по словам Лукашенко, не могли не знать о незаконных действиях своих подчиненных.