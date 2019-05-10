Число беженцев, прибывших в Европу по Средиземного морю, по сравнению с прошлым годом снизилось на треть. По подсчетам Международной организации по миграции морским путем на континент попали 17 тысяч человек. Подавляющая часть беженцев направилась в Грецию и Испанию. При этом с начала года в море погибли или пропали без вести более 400 мигрантов. В 2018-м за этот период жертв было вдвое больше.