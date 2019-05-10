Специалисты ищут причины роста концентрации изопропилового спирта в атмосфере МКС

Ранее о необычном запахе, который почувствовал экипаж, агентству РИА «Новости» рассказали в Центре подготовки космонавтов. Там отметили, что это произошло после того, как к международной станции пристыковался американский корабль Crew Dragon. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта. Его концентрация снизилась после того, как космонавты включили системы фильтрации. Россия направила в NASA свои замечания. Американское аэрокосмическое агентство отметило, что инцидент не было опасным для экипажа.