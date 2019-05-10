Украинские судьи, признавшие незаконной национализацию «Приватбанка», не явились на квалификационную комиссию

Как говорится на сайте телеканала «Громадське», 34 человека в один день заболели и прислали соответствующие справки. В Высшей квалификационной комиссии судей отметили, что эта причина является уважительной, и для них назначен новый день сдачи экзамена.

В апреле Окружной суд Киева признал национализацию «Приватбанка», принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому, незаконной. После этого президент Петр Порошенко попросил Гнепрокуратуру изучить возможность привлечения судей к уголовной ответственности. Украинский лидер также высказался за скорейшее квалификационное оценивание этих судей.