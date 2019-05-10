В Мурманской области первые десять семей жертв авиакатастрофы в «Шереметьево» получили выплаты

О перечислении средств «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе регионального правительства. Как стало известно вчера, деньги всем регионам, в том числе и Мурманской области, были отправлены из бюджета Подмосковья.

Между тем, число отмененных рейсов с использованием самолетов «Сухой Суперджет 100» продолжает увеличиваться. Сегодня «Аэрофлот» отменил 14 вылетов, а накануне 12. При этом авиационные власти пока не видят причин прекращать эксплуатацию лайнеров этой модели.

Жертвами крушения в «Шереметьево» в минувшее воскресенье стал 41 человек.