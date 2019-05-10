Один человек погиб и еще 30 пострадали в стычках с израильскими солдатами на границе сектора Газа

По данным агентства Маан, тысячи жителей вышли на так называемый «Марш возвращения» после пятничной молитвы. Солдаты встретили их слезоточивым газом и открыли стрельбу резиновыми пулями.

Палестинцы устраивают манифестации уже больше года. одним из главных требований протестующих является снятие израильской блокады. В основном шествия проходят по пятницам, и тогда столкновения на границе приобретают ожесточенный характер. По данным Минздрава, за все время выступлений жертвами противостояний стали более 300 человек.