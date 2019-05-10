Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ пройдет на полях саммита G20

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу японского МИДа. Форум пройдет в конце июня в Осаке. Как уточняет внешнеполитическое ведомство, в качестве второго варианта для встречи рассматривается Токио. Также Путин приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии осенью этого года. Это стало известно на фоне очередных неудачных переговоров между главами МИД двух стран по вопросу принадлежности Курильских островов.