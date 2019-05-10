В Амурской области рухнул автомобильный мост

Ранее он был признан аварийным, однако по нему продолжали ездить грузовики. Об этом сообщает агентство Amur Info. О погибших и пострадавших не сообщается. Теперь жители села жалуются, что они оказались отрезанными от остальных населенных пунктов. По объездной дороге им приходится делать многокилометровый крюк.

По данным агентства, еще в начале года через реку начали возводить второй мост, однако строители не смогли с первого раза правильно засыпать русло. КАМАЗам пришлось снова возить песок. Причем они стали ездить по аварийному путепроводу и обрушили его.