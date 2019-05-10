Московский аэропорт «Шереметьево» занял шестое место в рейтинге лучших воздушных гаваней мира. Список составила компания Air Help, специализирующаяся на защите прав пассажиров. При этом специалисты учитывали своевременность и качество обслуживания, а также наличие пунктов питания и магазинов. Первую строчку занял аэропорт Дохи в Катаре, вторую – воздушная гавань Токио, следом идет афинский международный аэропорт. Худшими были признаны авиаузлы Кувейта, Лиссабона и нидерландского Эйндховена. Ближе к концу первой сотни рейтинга расположились еще два российских аэропорта: московский «Домодедово» и екатеринбургский «Кольцово».