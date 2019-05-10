В США спустя 34 года арестовали подозреваемого в убийстве голливудского режиссера Бэрри Крэйна. Преступление удалось раскрыть благодаря анализу образцов ДНК, собранных еще в 1985-м году. В ближайшие дни 52-летнего Эдварда Хиэтта переведут в калифорнийскую тюрьму. Отвечая на вопросы журналистов вскоре после ареста, задержанный сказал, что ничего не помнит о событиях той поры, потому что тогда употреблял наркотики.

Тело Крэйна со следами удушения было обнаружено на полу его гаража. Почему он был убит, до сих пор неизвестно.