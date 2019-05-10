Венесуэла вновь открывает границу с Бразилией

Об этом в эфире государственного телевидения сказал вице-президент по вопросам экономики и финансов. При этом граница с Колумбией пока останется на замке.

Сообщение между странами было перекрыто в конце февраля по инициативе Каракаса. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь. У властей возникло подозрение, что под прикрытием такого груза оппозиция сможет получить оружие.