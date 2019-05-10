Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов. Эта цена оказалась ниже IPO. В ходе первого публичного размещения акций сервис привлек более 8-ми миллиардов долларов, продав ценные бумаги по 45 долларов. Газета The New York Times отмечает, что рыночная капитализация Uber уступает только компаниям Алибаба и Фейсбук.

Uber разрабатывает мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания представлена в 65-ти странах, включая Россию.