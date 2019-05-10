Мария Бутина рассказала, как ее информацию передавали в российский МИД

Посредником между студенткой Марией Бутиной и российским МИДом был, по словам девушки, ее бывший начальник – экс-сенатор Александр Торшин. Бутина рассказала в телефонном интервью National Public Radio что для нее было честью знать, что чиновники министерства могут посчитать ее заметки и анализ ценными. Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США по статье о работе иностранным агентом без необходимой регистрации. По данным следствия, по заданию российского чиновника Бутина стала организовывать встречи с консервативными политиками для продвижения повестки России. После задержания Торшин, по словам Бутиной , отказался встречаться с членами ее семьи. При этом, как передает Associated Press, Бутина заявила, что он продолжает оставаться для нее дорогим и близким человеком.

Бутина добавила, что после возвращения в Россию намерена стать профессором.