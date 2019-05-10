Редакция Телеграм-канала Mash отвергла версию о том, что их продюсера задержали из-за подделки документа

Как ранее сообщалось, Михаил Кумбров якобы отправил запрос в центр управления воздушным движением с целью добыть сведения по катастрофе «Сухого Суперджет 100» в «Шереметьево». После этого журналиста задержали. О действиях силовиков в своем видеообращении рассказал главный редактор Mash Максим Иксанов.

В разговоре с РБК Иксанов сказал, что Mash – достаточно уважаемое и известное издание, чтобы не бояться посылать запросы от своего имени.