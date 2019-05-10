В Архангельской области избили активистов, выступающих против свалки мусора из Москвы

По сведениям «Новой газеты», это произошло, когда местные жители попытались воспрепятствовать разгрузке горючего для заправки строительной техники. Их избили охранники, нанятые подрядчиком. При этом свидетелями инцидента стали полицейские, которые, впрочем, ничего предпринимать не стали. Сейчас пострадавшие пишут заявления о побоях. Один из них предположительно получил сотрясение мозга.

Строительство мусорного полигона ведется на станции Шиес с прошлого лета. Планируется, что ежегодно свалка будет принимать более 2-х миллионов тонн мусора из столичного региона.