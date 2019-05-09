Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причину смерти отца. Она считает, что журналист мог погибнуть не из-за естественных причин. Об этом Екатерина Доренко рассказала РБК. Ранее сообщалось, что Доренко умер из-за разрыва аорты. Это произошло накануне вечером, когда он находился за рулем своего мотоцикла.

Беспощадность была основной чертой стиля работы Доренко, — так в интервью «Эху» охарактеризовал журналиста телеведущий Владислав Флярковский. По словам Флярковского, Доренко был типичным представителем жесткой журналистики.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» будет похоронен на Троекуровском кладбище в это воскресенье.