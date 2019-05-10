Сегодня в Словакии открылся чемпионат мира по хоккею

Сборная России сейчас играет с командой Норвегии.

После того, как Национальная хоккейная лига не договорилась с международным олимпийским комитетом и запретила хоккеистам, которые выступают за клубы НХЛ уезжать на Игры, международная федерация хоккея сделала точный маркетинговый ход, сдвинув сроки проведения чемпионата мира на две недели вперед. Тренеры национальных сборных получили возможность приглашать игроков из куда большего количества команд НХЛ, уже освободившихся от кубка Стэнли. Конечно, лидеры будут приезжать не всегда, но именно в этом году в сборной России собрались почти все ведущие хоккеисты страны и звезды НХЛ в одном лице – Овечкин, побивший множество рекордов, лучший бомбардир регулярного чемпионата Кучеров, Малкин, Василевский, Кузнецов. Правда на разогревочном турнире красная машина проиграла два матча из трех, чем заставила вспомнить о предыдущих дрим-тим, с которыми случались и провалы, как например в Петербурге в 2000 году. Первые три матча будут своеобразной пристрелкой, а истинную силу сборной России нам предстоит узнать 13 мая, когда наши сыграют с чехами.

Во втором периоде Россия ведет со счетом 4:0.