Самый богатый человек Индии купил британскую сеть магазинов игрушек «Хэмлис»

Стоимость сделки, по данным газеты Financial Times , приблизилась к 90 миллионам долларов.

«Хэмлис» был основан в 1760-м году в Лондоне и позиционирует себя как старейший в мире магазин игрушек. Главный магазин сети занимает 7 этажей на одной из популярных торговых улиц британской столицы и является городской достопримечательностью. «Хэмлис» представлена и в России. Отмечается, что с 2003-го года сеть переходила из рук в руки четыре раза.