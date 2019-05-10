Ингушского оппозиционера депортируют из Белоруссии в Россию

Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Исмаила Нальгиева, решение о его высылке миграционный отдел полиции принял без суда. Защитник Антон Гашинский назвал эту депортацию незаконной и уже подал жалобу. Юрист полагает, что в России Нальгиева ждет уголовное преследование из-за мартовских событий в Ингушетии. Тогда в ходе акции против главы республики Юнус-Бека Евкурова начались столкновения с полицией и была перекрыта федеральная трасса «Кавказ». Сейчас под стражей по обвинению в нападении на правоохранителей находится более 20-ти человек.