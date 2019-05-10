Uber в ходе первичного публичного размещения акций привлек более 8 миллиардов долларов

Это IPO стало крупнейшим с 2014 года, даже при том, что ранее компанию оценивали в полтора раза дороже.

Сервис заказа такси Uber продал 180 миллионов акций по 45 долларов каждая. Стоимость ценных бумаг компания установила почти на нижней границе ценового диапазона обозначенного ранее. Таким образом рыночная стоимость американской технологической компании составляет 82 миллиарда долларов – это в 1,5 раза ниже оценки, которую полгода назад прогнозировали Goldman Sachs и Morgan Stanley. В компании же изначально рассчитывали получить оценку около 100 миллиардов долларов, но ситуация на рынке заставила руководство Uber пересмотреть свои ожидания. В частности на это повлияли проблемы, которые возникли у конкурента – компании Lyft. После IPO стоимость ее акций снизилась почти на четверть. Что касается Uber, даже несмотря на то, что результат оказался скромнее прогнозов, это IPO вошло в 10-ку крупнейших за всю историю. Рыночная капитализация сервиса устает только компаниям Alibaba и Facebook. Акции Uber будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Напомним, что за несколько дней до IPO Uber водители, работающие с сервисом, провели глобальную забастовку, потребовав повышения тарифов и снижения комиссии агрегатора.