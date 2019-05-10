В США вступили в силу повышенные тарифы на отдельные категории китайской продукции. Это невыгодный шаг для всех, — сказал вице-премьер правительства Китая Лю Хэ.

«Во-первых, как я уже сказал, повышение пошлин наносит ущерб обеим странам, поскольку сегодня китайская экономика и экономика США представляют единый механизм, так что пострадают все. Сегодня мы намерены продолжит консультации с тем, чтобы не пострадали люди, зависящие от наших решений. Именно интересам обычных людей, на мой взгляд, был нанесен наибольший ущерб. Мы постараемся найти оптимальный выход из положения, чтобы амортизировать уже нанесенный вред».

Пошлины на китайские товары выросли с десяти процентов до двадцати пяти.