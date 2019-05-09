Фильм о выводе войск из Афганистана «Братство» выходит сегодня в прокат. Он был снят также для того, чтобы поднять общественную дискуссию о тех событиях, — сказал его режиссер Павел Лунгин.

Ожидалось, что фильм должен был выйти вчера, 9 мая, но его отложили из-за жалоб ветеранов. Про эти обращения в эфире «Эха» рассказывал депутат Александр Шерин. Он подчеркивал, что он не хотел бы участвовать в рекламной кампании этого фильма.