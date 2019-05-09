Сейм Латвии признал геноцидом массовую депортацию крымских татар советскими властями

Депутаты парламента балтийской страны приняли такое решение по случаю 75-й годовщины депортации. В документе подчеркивается, что Латвия осуждает и нынешнюю политику притеснения в отношении крымских татар.

Текст документа с резолюцией сейма опубликован на сайте латвийского законодательного органа. Майские события 1944-го года, подчеркивается в нем, были связаны с решением советских властей «уничтожить историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова», стремлением нивелировать «культурное и социальное наследие» крымских татар. Упомянута и «аннексия Крыма Россией» в 2014-м, за которой, как уверены власти балтийской страны, серьезно усилилось давление на представителей этого коренного для Крыма населения. Описывая сегодняшнее положение крымских татар, не пожелавших принимать российское гражданство, в Риге исходят из того, что те «сталкиваются с дискриминацией и им отказывают в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию, возможности использования родного языка, воспитанию традиций и культур». В самом Крыму в последние чаще происходят задержания и аресты крымских татар по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а многие политические структуры крымских татар работают теперь на Украине. Что касается событий 75-летней давности, то депортация была произведена в течение нескольких дней силами НКВД и по решению Государственного комитета обороны. В ходе «переселения» в Узбекистан, Казахстана и Таджикистана погибли не менее 40 тысяч человек, что составляло более трети всего крымскотатарского народа. Решение принимал Сталин, сразу после освобождения Крыма от немецких войск, 11 мая 1944-го. Все обосновывалась якобы имевшими место фактами массового участия крымских татар в коллаборационистских формированиях на стороне гитлеровской армии.

В последние годы существования Советского Союза депортация крымских татар была осуждена и признана незаконной и преступной. Президент Путин в 2014-м подписал указ о реабилитации крымскотатарского народа. На сегодня Москва обвинения в преследованиях крымских татар отвергает.

Латышский сейм совершенно справедливо расценил переселение крымских татар как геноцид, — сказал «Эху» член СПЧ Николай Сванидзе. Ранее Сванидзе неоднократно утверждал, что у этого народа трагическая судьба, и давление на них проводится до сих пор.