Информатора Wikileaks Челси Мэннинг выпустили из американской тюрьмы

Туда её отправили за отказ давать показания на создателя портала Джулиана Ассанжа.

Челси Мэннинг посадили на 62 дня в изолятор за неуважение к суду. Именно так, как напоминает BBC, в Штатах расценивают отказ от показаний. От Челси требовали предоставить данные о её работе информатором Wikileaks, и это могло ударить по создателю портала Джулиану Ассанжу. Мэннинг показания давать оказалась, выступая против того, что процесс и само расследование засекречены и утверждала, что уже всё давно рассказала. Телеканал Euronews напоминает, что информатора Wikileaks приговорили к 35 годам тюрьмы за выдачу порталу и Джулиану Ассанжу 700 тысяч секретных документов, в том числе, видео и дипломатических донесений, которые касались войн в Ираке и Афганистане. Признанную виновной в шпионаже помиловал президент США Барак Обама — это было одно из последних его решений, когда он занимал Овальный кабинет. Американский журнал Time рассказывает о восьмистраничном заявлении Мэннинг, в котором она говорит, что сотрудничество со следствием полностью уничтожит её репутацию и все достижения, а также добавляет, что чрезвычайно страдала, находясь в тюрьме. Причиной этого стало то, что в это время она находилась в периоде перехода из мужчины в женщину — до посадки её звали Брэдли. В заключении доступ к необходимым препаратам и врачам был ограничен.

Согласно публикации The New York Times, в течение этого срока, женщину даже посадили в одиночную камеру размером в 4,5 квадратных метра, где она провела 9 месяцев. Правозащитники назвали это пытками. Бывший информатор Wikileaks также пыталась совершить попытку суицида, но её предотвратили.

Правда, как предполагает британская The Independent, Челси Мэннинг могут отправить назад в тюрьму уже в ближайшем будущем. Её вновь вызвали в суд на дачу показаний на следующей неделе. Адвокаты Мэннинг, пишет издание, — уже направили заявление, в котором утверждают, что её нельзя сажать в тюрьму, так как она «отказывается от показаний, основываясь на принципах, а не желании ввести правосудие в заблуждение».

Онлайн-издание Huffington post обращает внимание на то, что всё происходит на фоне процесса по экстрадиции из Великобритании Джулиана Ассанжа. ЗАпрос на это подали американские власти. И большую роль в расследовании играют именно показания Челси Мэннинг.

Заседание суда, на которое в качестве свидетеля вызвали Челси Мэннинг, запланировано на следующий четверг.