RT удалил с сайта упоминание западных СМИ после опровержения государственной немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле»

Медиа-холдинг Russia Today удалил со своегосайта упоминание западных СМИ после опровержения государственной немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле».

7 мая Russia Today разместила видеоролик, показывающий, как сотрудники аэропорта Шереметьево смеются, наблюдая за аварийной посадкой самолета Sukhoi Superjet. Российский медиа-холдинг снабдил видео статьей с разоблачением мнимого «фейка» западных СМИ, якобы надругавшихся над трагедией. Со ссылкой на компанию «Крибрум» среди распространителей видео указывались Deutsche Welle, Радио «Свобода», «Голос Америки», сторонники Алексея Навального и Петра Порошенко.

8 мая официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт заявил, что германская телерадиокомпания не использовала и не распространяла это видео ни на одном из своих каналов. По его словам, в статье Russia Today не было ссылок на публикации Deutsche Welle. Юмпельт потребовал исправить неверную информацию.

Russia Today заявила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что данные были предоставлены «независимым исследовательским институтом». Тем не менее, через несколько часов после опровержения Deutsche Welle российский медиа-холдинг удалил ссылку на западные СМИ и поместил информацию об их ошибочном упоминании в публикации. Однако Russia Today подчеркивает, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» являются иностранными агентами. Указания на блогеров удалены не были.

Признание распространения заведомо не соответствующей реалиям информации расценивается в Германии как успех Deutsche Welle. Однако этот случай рассматривается как пример российской пропаганды и дискредитации западных СМИ.