В отношении продюсера канала Mash, по некоторым данным, возбудили уголовное дело об использовании подложного документа

В отношении продюсера телеграм-канала Mash, по некоторым данным, возбудили уголовное дело об использовании подложного документа. Сотрудника канала Михаила Кумброва задержали в тот момент, когда он проводил расследование о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100.

Кумбров пытался предъявить поддельные документы Генпрокуратуры, утверждают источники интернет-издания РБК. По их данным, с помощью фальшивого запроса в столичный диспетчерский центр продюсер телеграм-канала Mash пытался получить записи переговоров пилотов разбившегося в аэропорту «Шереметьево» Superjet с диспетчерами. Однако, добавили собеседники издания, служба безопасности усомнилась в подлинности запроса и пригласили Кумброва на личную встречу, на которой его задержала ФСБ. Гендиректор и совладелец Mash Максим Иксанов подтвердил задержание своего сотрудника, однако сказал, что ему ничего не известно о поддельных документах. Кроме того, он уверяет, что сотрудники телеграм-канала никогда не отправляют подложные запросы, и назвал Mash «достаточно уважаемым и известным изданием», которое может делать запросы само. Также Иксанов отказался сообщить детали инцидента, сказав лишь, что на отправленного в «Шереметьево» сотрудника оказывали давление, а после задержания не пускали к нему адвокатов в течение восьми часов. Накануне совладелец Mash сообщил об обысках в редакции. По словам Иксанова, силовики изъяли компьютеры и вызывали на допрос сотрудников телеграм-канала.

Официальных комментариев от МВД пока не поступало.